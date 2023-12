Naucelle. Des diplômés "pêche de loisirs"

Quatorze candidats au BPJeps pêche de loisirs de la Maison familiale rurale de Naucelle ont été diplômés et sont ainsi devenus moniteurs guides pêche de loisir. Cette formation adultes sous tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation nationale est le seul diplôme permettant d’encadrer contre rémunération des publics en activité de pêche.

Cette formation est réalisée en partenariat avec la Fédération départementale de pêche de l’Aveyron et avec la participation de nombreux d’intervenants techniques comme, Sylvain Garza, Adrien Bousquet pour la partie des carnassiers, David Joffre pour la pêche au coup, Lionel Armand et Pascal Martin, Matthieu Vieilhescaze pour la pêche à la truite. La prochaine formation se déroulera de janvier à octobre 2024. Pour tous renseignements, contacter Jean-Michel Bauguil au 05 65 47 00 60, ou par mail : jean-michel.bauguil@mfr.asso.fr