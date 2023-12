Olemps. La Maison de santé a ouvert ses portes

C’est une nouvelle que la population de la commune attendait depuis juillet 2021, date du départ à la retraite du dernier des trois médecins, le Docteur Cavaillon et la fermeture du cabinet médical. La Maison de santé de la Crouzette, annexe de celle de La Primaube a enfin ouvert ses portes. Depuis le 18 décembre, sont accueillis deux médecins généralistes et un dermatologue. La MSP comprend également deux cabinets infirmiers, un cabinet de pédicure-podologue et un cabinet pour l’infirmière Asalée. "Nous avons encore des mètres carrés pour accueillir d’autres professionnels", souligne Sylvie Lopez.

Mercredi dernier avait lieu l’inauguration de la Maison de santé en présence de Pascal Mazet, conseiller régional, Jean-Philippe Sadoul, vice-président du conseil départemental, Christian Teyssèdre, président de Rodez Agglomération, Benjamin Arnal, directeur départemental de l’ARS Occitanie, Alain Viellescazes, président du Conseil de l’ordre et Céline Bancarel, médecin.

Sylvie Lopez a fait le constat : "La France fait face à une pénurie de professionnels de santé… Ils ont une mission exigeante : celle de soigner nos concitoyens… Ils peuvent être sereins, ils seront soignés et accompagnés par des professionnels de santé qui ont là un outil performant pour le parcours de santé de chacun et c’est l’essentiel. L’équipe médicale est là pour vous accompagner, pour vivre mieux et plus longtemps !"

Le coût de la Maison de santé d’Olemps est de 1 158 815 € ; la part communale de 140 000 €.