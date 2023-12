Naucelle. Lutter contre l’exclusion dans l’économie

C’est avec café, croissants et fouace que les responsables de Face (Forum des handicaps visibles et invisibles), association qui lutte contre toutes les formes d’exclusion, accueillaient les responsables d’entreprise et les élus pour une présentation de la structure et de ces activités. Karine Clément, Virginie Firmin, Vanessa Lacombe et André Saraïs représentaient la municipalité.

Nicolas Barthès, coprésident de la Face Aveyron-Tarn, présentait la structure crée en 1993, qui représente un réseau de 6 329 entreprises réparties en 47 clubs. Environ 200 000 bénévoles participent aux actions envers les entreprises pour des formations sociétales et environnementales, faciliter la RSE, faire des entreprises responsables… 54 structures adhérentes, associations, collectivités, comme la Chambre de métiers, Rodez agglo, l’IUT sont des partenaires privilégiés. Mathieu Ginestet présentait les différents domaines d’intervention. Karine et Christelle, de l’école des Mines d’Albi, abordaient le thème de la "cordée de la réussite, osez l’excellence", un module national créé en 2009.

L’objectif est de lutter contre l’autocensure et susciter l’ambition des élèves par un continuum d’accompagnement de la classe de 4e à la terminale. Un partenariat avec huit lycées et neuf collèges du Tarn, soit un total de plus de 200 élèves "encordés". Une relation privilégiée entre les élèves et les étudiants. Un "tuto" témoignait du bien-fondé de cette aide. Une présentation matinale riche d’enseignement.

Contact Face au 07 87 22 41 07.