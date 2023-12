Villefranche-de-Rouergue. Un nul logique dans le derby contre Naucelle

Ce derby entre Rouergats et Ségalis a donné lieu à un match intense, engagé, parfois tendu mais sans vainqueur. C’est un nul logique qui a sanctionné les débats malgré l’acharnement des deux équipes à vouloir s’imposer. La victoire, qui a tendu les bras aux deux équipes dans les trois dernières minutes, aurait été finalement injuste et usurpée pour l’une ou l’autre. Ce match nul sur le score de 15 à 15 (mi-temps 7 à 8) récompense l’abnégation des locaux qui n’ont pas lâché le morceau après s’être retrouvés en infériorité numérique suite à un carton jaune et un carton rouge.

Les joueurs du capitaine Florian Mercade ont fait un match solide dans le combat avec une conquête retrouvée. Seuls quelques mauvais choix et une ou deux décisions arbitrales n’ont pas permis d’obtenir un meilleur résultat. Le groupe apprend et progresse de match en match et reste quatrième au classement général. Pour l’Avenir : 2 essais de Victor Cerezo et de Florian Mercade, une pénalité et une transformation de Kévin Maucci.

Pôle jeunes

Deux magnifiques victoires pour le pôle jeunes qui s’impose devant le stade Marivalois un des ténors de la poule. Victoire des U16 sur le score de 57 à 29 avec 9 essais de : Louis Combes (2), Maxence Audemar (2), Evan Guibon Tercero (4), Alexis Ségala, 4 transformations de Louis Combes et une de Maxence Audemar. Succès des U-19 sur le score de 27 à 17 avec 4 essais de Célian Jonquières, Kendji Pupunat, R Imbert et Louis Franques et 2 transformations de Célian Jonquières et Louis Franques.