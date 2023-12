Marcillac-Vallon. Foot Vallon signe un nouveau partenariat

La caisse locale Groupama a récemment signé une convention de partenariat avec le club Foot Vallon pour la saison 2023-2024. Cette signature s’est déroulée en présence de Florent Fabre, président de la caisse locale, de Pascale Arjona, responsable commerciale du secteur, et de Magali Couderc, conseillère commerciale.

Marc Richard, président de Foot Vallon, a remercié Groupama "qui apporte ainsi une aide précieuse au fonctionnement du club" qui compte 220 licenciés, 9 équipes de jeunes, 3 en seniors et 2 en féminines (en entente avec Druelle)… L’ensemble encadré par une grosse trentaine de dirigeants bénévoles. "C’est pour nous une nouvelle occasion de soutenir et de faire vivre les initiatives locales pour être au plus près de nos sociétaires", a indiqué Pascale Arjona, qui a précisé qu’au-delà de l’aide apportée au fonctionnement, seraient engagées des actions communes comme une formation aux gestes qui sauvent.