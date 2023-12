Football : à Annecy, de l'hostilité... sans plus contre Rodez

Chants en tribune, salutations entre présidents, avant-match... On fait le point sur le contexte exact de ce Annecy - Rodez qui a tourné en faveur des Aveyronnais (1-2), ce mardi soir lors de la 19e journée de Ligue 2.

On se doutait bien que Rodez ne serait pas accueilli avec des roses à Annecy. Et cela n’a, en effet, pas été le cas. Mais rien de comparable avec ce qu’il a connu à Bordeaux le 28 octobre. Loin de là même. Ce n’est, pourtant, pas faute d’avoir essayé côté Annéciens.

La même banderole “Honte à Rodez” - en plus petite et noire, contre rouge en Gironde -, des huées et insultes contre le Raf et Lucas Buadès… Ce mardi soir, le Parc des sports était hostile envers les Aveyronnais. Même si on pouvait s’attendre à pire. Il faut dire que l’affluence (6 051 spectateurs), sûrement impactée par la programmation de la rencontre en semaine, n’a rien arrangé. Mais le taux de remplissage du stade n’a pas découragé les ultras du groupe “Raiders 74” à montrer toute la haine développée à l’encontre de Rodez depuis le 2 juin. Et ce dès leur arrivée au stade, en entonnant le premier “Buadès n**** ta mère” de la soirée. Pas le premier de la saison, puisqu’à en croire les suiveurs du FCA, les supporters annéciens ont fait de chant, si on peut le qualifier ainsi, une nouvelle coutume locale, ressortie à chaque match…



Si ce n’est deux ou trois échauffourées sur le terrain, notamment lorsqu’une faute a été commise sur Buadès, la partie s’est plutôt bien déroulée sur le terrain. Et pareil pour l’avant match ! Après être arrivés sans encombre au Parc des sports, sous escorte policière, les Ruthénois ont été salués, selon nos informations, par le président Sébastien Faraglia, dans le calme. De l’eau aurait-elle coulée sous les ponts depuis ses sorties incendiaires de l’été ?