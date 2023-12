Football : Rodez peut savourer sa performance à Annecy

Les Ruthénois se sont imposés à Annecy (1-2), ce mardi soir lors de la 19e jouréne de Ligue 2, dans un contexte tendu après les incidents de Bordeaux en fin de saison dernière. Ce succès leur permet de retrouver la première partie de tableau (9e) avant la trêve, alors que le FCA plonge dans la zone rouge.



Les mots de Didier Santini étaient prémonitoires. « Plus ça va gueuler, plus je serai content », avait annoncé l’entraîneur de Rodez avant le déplacement à Annecy. Il savait évidemment que ses joueurs en prendraient plein les oreilles, conséquence de l’agression de Lucas Buadès à Bordeaux en fin de saison dernière, qui a failli expédier les Haut-Savoyards en National.

Le coach a eu de quoi être content, doublement même, car l’ambiance hostile n’a pas empêché ses joueurs de sortir une prestation convaincante, comme à Bordeaux deux mois plus tôt (2-2), avec bien plus de décibels dans les oreilles. Elle a surtout été couronnée de succès, ce qui permet aux Ruthénois de boucler la phase aller dans la première partie de tableau et de passer la trêve en savourant une première partie de saison convaincante.



Le Raf a pris l’avantage au moment où il souffrait le plus



Mais avant de savourer, il a fallu souffrir, car le succès a été long à se dessiner. Le but de la victoire signé Lorenzo Rajot, au terme d’une action collective de classe (66e), est en effet intervenu au cœur d’un temps faible des sang et or, alors tout près de rompre. Les Annéciens ont sacrément fait souffrir les Aveyronnais en début de seconde période, à l’image du virevoltant Martin Adeline, l’ancien du Raf, très inspiré pour conduire le jeu. Après les tentatives de Yacouba Barry (53e) et Antoine Larose (54e), la défense des visiteurs a fini par plier, lorsque ce même Larose a crucifié Lionel Mpasi de près, après un centre en retrait bien senti de Nordine Kandil (58e).



Les partenaires de Bradley Danger, de retour dans le onze de départ après avoir soigné une cheville douloureuse, ont trouvé les valeurs mentales pour s’accrocher. Ainsi que sur leur réalisme, en scorant sur leur première grosse occasion du seconde acte. L’efficacité a pourtant failli coûter cher aux hommes de Didier Santini, qui ont survolé le début de rencontre. Que ce soit dans la profondeur ou dans les renversements de jeu, les Ruthénois ont souvent créé du danger dans l’arrière-garde d’Annecy.



Un départ canon



Andreas Hountondji en a profité pour ouvrir le score, après une offrande de Killian Corredor, bien lancé par Buadès, le nouveau chouchou du public haut-savoyard (8e). Mais l’attaquant prêté par Caen, dont la puissance a fait des ravages, a aussi manqué de belles opportunités de trouver la faille durant le premier quart-d’heure (1re, 7e, 11e). Finalement, ces ratés n’ont pas porté à conséquence, puisque les Aveyronnais ont bien géré leur avantage en fin de match, pour s’offrir leur deuxième succès en déplacement cette saison. Et un dernier bonheur pour mettre fin à leur année 2023.