Olemps. Le père Noël a lancé les illuminations

Vendredi, devant la mairie, c’était le lancement officiel des illuminations de Noël. Les enfants et leurs parents étaient invités à se rassembler à partir de 18 h 30 pour partager jus de fruits, vin chaud, gourmandises et chocolats tout en écoutant des chants de Noël. Le père Noël était de la partie pour prendre les dernières commandes et récupérer les courriers déposés dans la boîte aux lettres.

Cette manifestation, qui donne le top départ des fêtes de fin d’année, initiée il y a deux ans, est très appréciée des familles avec de jeunes enfants qui se retrouvent pour échanger autour d’un verre.