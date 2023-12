Rieupeyroux. Pluie et pas seulement de papiers sur la scène du centre culturel

C’est un joli spectacle que le centre culturel proposait au public le plus jeune : "ce matin-là", de la compagnie Chouette il pleut !

Sur la scène, Marion Monier, comédienne, se présente aux enfants et explique les rudiments de ce qu’est un spectacle aux petits dont beaucoup assistent pour la première fois à un spectacle de clown : "Vous voyez, la scène est délimitée par le tapis blanc, j’ai posé des boîtes en bois sur les côtés, et j’utilise du papier kraft, froissé et lisse. Rémi, le régisseur, gère lumières et sons."

Dès les premiers ronflements qui résonnent sur la scène, les pitchouns explosent de rire… Les réactions à ce qu’ils entendent et voient fusent, sans filtre : "Non non", "j’ai peur, maman, j’ai peur", lorsqu’apparaît un gros poisson au son d’une musique un peu inquiétante ; "t’as tout sali", "t’as plein de bleu et de noir", "t’as les mains sales", lorsque le clown peint avec ses mains… Par contre, lorsque la comédienne fait voguer puis couler un bateau pris dans la tempête, aucune réaction… Le public des tout-petits ne dispose pas des mêmes codes et n’a donc pas la même lecture que l’adulte. Que ces enfants rêvent longtemps avec des spectacles poétiques comme celui auquel ils ont assisté !

La comédienne, sur une musique inspirée des "Quatre saisons" de Vivaldi, a su créer à partir de simples feuilles de papier un serpent, un escargot, un insecte, qu’elle a fait vivre devant les yeux tout neufs de son public. Un public enchanté par les couleurs venues de nulle part pour chanter la beauté de la nature, le feu d’artifice de papiers découpés lancés vers l’infini, les ombres chinoises teintées de poésie. Restituer le monde avec poésie à l’aide d’un peu de peinture, de papier et d’imagination, tel est le défi qu’a relevé la comédienne Marion Monier.

La pluie était au rendez-vous : pluie de la météo qui incitait parents et enfants à venir au spectacle, pluie dans le nom de la compagnie théâtrale à l’origine du spectacle – "Chouette il pleut !", pluie de papiers pour recréer les feuilles de l’automne, la neige de l’hiver, mais beaucoup moins chouette, pluie aussi au niveau de la toiture de la salle de spectacle : le seau posé entre la scène et les spectateurs ne faisait pas partie du spectacle, et la comédienne qui nous invitait par ses gestes à regarder en l’air pointait sans le savoir les marques d’infiltrations d’eau au plafond.

Nous ne doutons pas qu’un couvreur passera très vite remédier au problème afin que le centre culturel puisse encore soutenir "Chouette il pleut !".