Onet-le-Château. Une promo de jeunes bacheliers exceptionnelle

Plus de 120 jeunes étaient présents à La Roque pour la remise officielle de leur diplôme.

Tous bacheliers en juin dernier, ils ont pu recevoir de la main de leurs enseignants et formateurs ce sésame qui récompense les trois années passées à l’Agricampus.

Comme l’a fait remarquer Bruno Montourcy, le président du conseil d’administration, de nombreux parents étaient aussi présents pour féliciter les jeunes et prendre en photo ce moment important. Il a insisté sur la nécessité de maintenir l’enseignement agricole sur les territoires et ainsi former les futurs professionnels. Thierry Force, directeur de l’établissement, et Jérôme Hercouet, directeur du CFA-CFPPA, ont souhaité aussi remercier les personnels qui s’investissent au quotidien pour la réussite des élèves, apprentis et stagiaires.

En effet, à La Roque en juin 2023, les résultats ont été très satisfaisants : 100 % de réussite au Bac Général, 98 % au Bac STAV, 100 % au Bac pro CGEA et CAP OIA. Ces résultats sont supérieurs aux moyennes régionales et nationales. A également été mis en avant le pourcentage exceptionnel de mentions (85 %) qui valide l’investissement et la ténacité des jeunes tout au long de leur scolarité, mais aussi l’excellence de l’établissement, à qui ils font honneur. Cette manifestation s’est bien sûr terminée autour d’un buffet préparé par l’équipe de restauration, un moment convivial au cours duquel les jeunes diplômés ont pu se retrouver et échanger avec les enseignantes, formateurs, membres de la vie scolaire et de la direction, sur les années passées à La Roque et sur "leur nouvelle vie post-bac"…