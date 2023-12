CARTE. Crues et vent : 22 départements dont trois d'Occitanie concernés par une vigilance, ce mercredi

Ce mercredi 20 décembre 2023, 22 départements sont mentionnés par Météo France dans le cadre d'une vigilance activée face aux crues, au vent et aux avalanches.

Entre les crues, le vent et les avalanches, Météo France a sévi et placé 22 départements du pays en vigilance, ce mercredi 20 décembre 2023.

Un département en orange

Comme c'est le cas depuis plusieurs jours maintenant, l'alerte orange est toujours activée pour le département de la Charente-Maritime. C'est pour les crues que Météo France a maintenu ce niveau de vigilance. Le territoire voisin de la Charente est, lui, en jaune, pour le même motif.

22 départements sont en vigilance orange ou jaune, ce mercredi 20 décembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Un seul département est en jaune pour les avalanches : il s'agit de l'Isère.

L'Occitanie touchée aussi

Parmi les 22 départements concernés, trois sont en Occitanie. Il s'agit de trois territoires du littoral : l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le trio est en vigilance jaune pour le vent.

L'alerte est déjà active dans ces secteurs, et doit l'être au moins jusqu'au jeudi 21 décembre 2023, selon le bulletin de Météo France.

Quelle journée dans la région ?

Pluie, nuages, éclaircies, grand soleil... le temps sera variable dans la région, ce mercredi. Il sera perturbé au cœur de l'Occitanie, avec des averses attendues dans le Tarn et l'Ariège Des nuages viendront recouvrir l'Aveyron, l'Aude et le Lot.

Le soleil dominera, de son côté, le littoral mais aussi la Haute-Garonne et la Lozère, alors que de belles éclaircies seront à signaler dans le Tarn-et-Garonne ainsi que le Gers.

Le thermomètre ira jusqu'à 14°C à Montpellier (Hérault) et Nîmes (Gard). Il fera 13°C à Alès (Gard), et 12°C à Béziers (Hérault) et Perpignan (Pyrénées-Orientales).