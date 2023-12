Quins. Carton plein pour le quine de l’école

Soirée plus que réussie à la salle des fêtes de Quins où se déroulait le traditionnel quine de Noël de l’école. Les plus petits, eux aussi, ont pu tenter leur chance lors du quine des enfants, récompensant ainsi un grand nombre d’entre eux. Ce fut au tour des "grands" d’espérer gagner de très jolis lots tels que gâteaux à la broche, paniers gourmands, bons d’achat… La forte mobilisation des parents et la générosité des commerçants ont permis de faire de cette première manifestation un franc succès pour l’association des parents d’élèves.

Les bénéfices serviront à financer les sorties scolaires et autres projets pédagogiques.