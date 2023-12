Le télétravail nous rendrait moins novateurs

(ETX Daily Up) - La pratique du télétravail fait débat dans de nombreuses entreprises. Les salariés plébiscitent le travail à distance, tandis que les responsables s’inquiètent des répercussions de ce mode d’organisation sur l'activité et la culture de la société. Une étude, parue dans la revue Nature, pèse le pour et le contre et affirme que le télétravail nuit à l’innovation.

Des chercheurs des universités de Pittsburgh et d’Oxford sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé plus de vingt millions de travaux scientifiques et quatre millions de brevets déposés entre 1960 et 2020. Ces documents, aussi vieux soient-ils, montrent que le travail collaboratif à distance s’est démocratisé au fil des années. Ainsi, certains des articles étudiés étaient rédigés par des scientifiques séparés par quelque 1000 kilomètres. Pour les brevets, ces distances oscillent entre 250 et 750 kilomètres. Si la collaboration à distance est dans les mœurs, ce mode d’organisation semble nuire à l’innovation. En effet, les auteurs de l’étude ont constaté que les chercheurs travaillant à distance se consacraient davantage aux tâches techniques (réalisation d’expériences, analyse de données, etc.) qu’à celles conceptuelles. Résultat, ils avaient tendance à trouver des idées moins novatrices que ceux qui pouvaient échanger de visu. Les équipes scientifiques dont les membres vivaient dans la même ville avaient ainsi 22% de chances en plus de produire des brevets innovants que celles dont les participants étaient séparés de plusieurs centaines de kilomètres, d’après Business Insider. Ce chiffre passe à 27% en ce qui concerne les articles novateurs.

En matière d'innovation, l'IRL l'emporte

Cela montre à quel point notre capacité à innover est impactée par la distance. "En effet, la proximité géographique brise la hiérarchie, permet des structures d'équipe horizontales et une communication approfondie, ce qui est essentiel pour concevoir des idées révolutionnaires. Il est plus facile, par exemple, pour un étudiant diplômé de discuter de manière informelle avec un professeur chevronné dans un couloir que par mail", explique le professeur Lingfei Wu, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

On pourrait penser que les nouvelles technologies (logiciels de visioconférence, intelligence artificielle, etc.) pallient ce phénomène, mais il serait faux de dire que le progrès technique stimule, à lui seul, l’innovation. "La révolution informatique et l'essor d'Internet ont permis de connecter des talents du monde entier. Pourtant, des études ont montré que la percée de l'innovation est en déclin, au lieu de s'accélérer comme beaucoup l'avaient prédit. Notre étude fournit une explication à ce phénomène : si la collaboration à distance par l'intermédiaire du Web permet de réunir divers groupes de talents, elle rend également la fusion de leurs idées plus difficile", déclare le professeur Carl Benedikt Frey, co-auteur de l’étude, dans le même communiqué.

Les conclusions de cette étude ont d'importantes implications politiques. En effet, la généralisation du télétravail pourrait limiter nos occasions de penser différemment et d’imaginer des solutions qui bousculent les schémas préétablis. Mais il est illusoire de penser que le face-à-face est la clé pour davantage d’innovation. Les entreprises doivent surtout veiller à construire des environnements de travail où les salariés peuvent s'écouter, échanger des idées et assumer pleinement leurs points de vue pour devenir innovantes.