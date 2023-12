Luc-la-Primaube. Les enfants de l’école Saint-Joseph à Luc préparent Noël

Pour fêter le premier jour du temps de l’Avent, l’école Saint-Joseph de Luc a accueilli à l’espace d’animation de Luc le spectacle "Noël dans les tuyaux".

Quelle joie de préparer, d’installer le sapin et d’illuminer toute la maison. Mais lorsque les cadeaux et les ornements disparaissent dans un mystérieux tuyau, la magie de Noël s’envole. À la recherche des décorations, les enfants du public ont pu être les acteurs d’une folle aventure qui les a fait voyager par-delà les montagnes… Ce beau moment a donné un peu de fantaisie, de rêve et de magie à l’ensemble des élèves.

Ce spectacle à destination de l’ensemble des enfants de l’école a été intégralement financé par l’Apel grâce à l’argent récolté à l’occasion des différentes manifestations organisées tout au long de l’année. Jeudi 21 décembre, au matin, aura lieu la traditionnelle célébration de Noël sur le thème de la paix où les enfants ainsi que leurs parents, grands-parents seront les bienvenus. Le père Noël devrait ensuite faire une halte à l’école afin de rendre visite à l’ensemble des enfants sages. Un goûter financé par l’Apel sera offert à l’ensemble des enfants à l’issue de cette journée avant de se quitter le lendemain pour de belles vacances de fin d’année.