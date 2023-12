Villefranche-de-Rouergue. Les judokas à l’heure japonaise

Samedi et dimanche, le dojo du gymnase du Tricot a vécu à l’heure japonaise. Judo Villefranche y organisait un stage avec deux champions du pays du Soleil Levant : Tatsuto Shima et Junna Kikuchi. C’était là une occasion unique de partager leur passion et leurs compétences, tout en apprenant de leur riche culture. Aussi, nombreux ont été les pratiquants sur les tatamis, lors de ces deux journées (samedi pour les enfants, dimanche pour les adolescents et les adultes). Aux judokas villefranchois, se sont ajoutés des licenciés de plusieurs autres clubs de l’Aveyron (Capdenac, Bassin, Baraqueville) et même d’Occitanie (Toulouse, Castres, Cahors), signe de l’intérêt suscité par ce stage. Cet évènement exceptionnel a été complété, samedi, par le traditionnel goûter de Noël offert par le club. Prochaine manifestation de Judo Villefranche : un quine. Il se déroulera le dimanche 7 janvier à 15 heures à la salle de La Madeleine.