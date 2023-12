Naucelle. Noël fêté à l’école de rugby

La salle des "deux viaducs" du complexe sportif avait des airs de fête. En effet, les dirigeants de l’école de rugby, sous l’œil vigilant de Lucas Batejat, avaient préparé une fête de Noël pour les "petits". Après un entraînement à Magrin et au gymnase bleu pour les plus jeunes, tout le monde se retrouvait au pied du sapin et autour d’une table bien garnie pour participer à cette fête. Chaque gamin recevait un petit cadeau des mains du père Noël.

Côtés seniors, le Racing est actuellement second (à égalité avec Sévérac).

Le Racing frôle l’exploit en faisant un match nul 15 à 15 à Villefranche. Il conserve la seconde place (ex æquo avec Sévérac), derrière Viviez.

Le Racing va profiter de la trêve des confiseurs pour récupérer les blessés et assurer la qualification.