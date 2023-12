Calmont. Quand la crèche annonce Noël

Comme chaque année à l’approche de la fête de la Nativité, des petites mains agiles construisent la crèche tout autour de l’autel de la basilique. C’est un émerveillement pour les cœurs et les yeux des petits et des grands. Noël, nadalet, les calendes sont des coutumes que nous devons remettre au goût du jour. C’est ainsi que le soir les cloches des églises de la paroisse carillonneront. On dit : "sonner les calendes" C’est un appel à préparer les cœurs à vivre la belle fête de la venue de Jésus parmi les hommes. Souhaitons aux petits et aux grands de vivre de belles fêtes en famille.