Luc-la-Primaube. Une vente de gâteaux à la broche était organisée en faveur du Téléthon

Après s’être mobilisés durant le week-end du Téléthon, Maryse Vacquier, déléguée locale de l’AFM, et toute son équipe de bénévoles étaient à nouveau sur la brèche dimanche dernier.

Comme les années précédentes, ils ont profité du marché dominical, place de l’Étoile à La Primaube pour proposer des gâteaux à la broche…

Malgré le froid glacial, les Luco-Primaubois et les personnes venues des communes avoisinantes faire leurs courses et réaliser de bonnes affaires, n’ont pas été frileuses pour participer et faire une action solidaire. A. Lutran qui a trouvé le poids le plus rapproché (6,085 kg pour 6,150 kg), a emporté le jambon offert par Laurence Bru de l’Insolent.

Les bénévoles du Téléthon restent toujours aussi mobilisés autour de la cause qu’ils soutiennent pour améliorer la vie des malades et reconduiront cette animation, dimanche 24 décembre de 8 heures à midi.