Football : quel mercato d'hiver pour Rodez ?

Alors que Rodez (9e) est en vacances, après son récent succès à Annecy (1-2), l’ouverture du marché des transferts approche à grand pas. Alors, le Raf sera-t-il actif entre le 1er janvier et le 1er février ? Rien n’est moins sûr.

Un point d’interrogation au milieu de terrain

S’il existe aujourd’hui un poste sur lequel Rodez pourrait être le plus susceptible d’investir cet hiver, cela semble être le milieu de terrain. Avec le replacement durable de Bradley Danger dans sa défense à trois, l’entraîneur du Piton Didier Santini ne dispose plus que de cinq éléments dans son entrejeu (Rajot, Younoussa, Taïbi, Haag, Valério). Le tout, pour trois postes. Suffisant pour tenir toute la saison ?

Une attaque déjà au complet

Si la profondeur d’effectif des sang et or peut poser des questions au milieu de terrain, cela n’est pas le cas en attaque, où il est très peu probable, à moins d’un départ, de les voir se renforcer cet hiver. Avec Taïrik Arconte, Killian Corredor, Andreas Hountondji, Clément Depres, voire même Yannis Verdier, capables de jouer dans les deux postes de devant dans un 3-5-2, il s’agit très certainement du secteur le plus complet à Rodez.

Moins de besoins, car plutôt épargné par les blessures

Quand certains clubs vont profiter du mois de janvier pour combler le vide laissé par des blessures de longues durées dans leurs rangs, Rodez n’a pas d’impératif à ce niveau-là. Il faut dire que seul Eric Vandenabeele (fracture du péroné lors de la première journée à Ajaccio) a été touché par un gros pépin physique depuis le début de saison sur le Piton. Un manque qui a, en plus, pu être immédiatement colmaté, dès la fenêtre estivale, par l’arrivée de Stone Mambo. En sachant que le retour de l’ancien de Grenoble et Valenciennes, qui a repris la course, est estimé à février ou mars.

Le chantier des renouvellements de contrat

Le 30 juin 2024, cinq Ruthénois seront en fin de contrat : le capitaine Bradley Danger, Serge-Philippe Raux-Yao, Lorenzo Rajot, Clément Depres et Wilitty Younoussa. Alors, vont-ils prolonger leur bail ? C’est encore loin d’être fait. "Rien à signaler" à ce niveau-là, en tout cas, pour l’instant, d’après le club. Si l’un ou plusieurs d’entre eux venaient à choisir de ne pas s’inscrire dans la durée en Aveyron, le marché des transferts hivernal qui s’apprête à ouvrir serait alors la dernière opportunité pour le Raf de ne pas les voir partir gratuitement à l’été.

Quid des joueurs non utilisés ?

Lors du dernier mercato, le Raf a essayé de trouver une porte de sortie à certains de ses joueurs qui n’entraient pas dans les plans, au moins à court terme, de Didier Santini. Parmi eux, Jung-Bin Park et Gregory Coelho sont restés au club. Et malheureusement pour eux, six mois plus tard, la situation n’a pas évolué. Il y a donc fort à parier que les différentes parties cherchent une nouvelle fois à se séparer cet hiver.