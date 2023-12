Naucelle. La cornemuse de Noël de la compagnie Brick à Drac a captivé les enfants

L’école Jules-Ferry a accueilli pour ses maternelles le spectacle "La cornemuse de Noël" de la compagnie Brick à Drac.

Les maternelles des écoles de Salan, de Carcenac et de Jouels avaient été conviés pour l’occasion. Ce conte musical interactif et ludique a permis la découverte de vieux instruments rares et étonnants mais aussi de rencontrer de fantastiques marionnettes ventriloques.

La richesse sonore et le timbre exceptionnel de ces instruments mêlés à la magie de Noël ont su captiver le jeune public. C’est avec beaucoup de joie et d’entrain qu’ils ont interagi avec les personnages.