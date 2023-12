Decazeville. Les aînés de Saint-Roch font parler leur créativité

Le club des aînés de Saint-Roch à Decazeville, situé désormais à l’ancienne école de Combettes, a réalisé de belles décorations pour les personnes âgées aidées par le centre communal d’actions sociales.

Les aînés de Saint-Roch n’ont pas chômé avec l’arrivée des fêtes de fin d’année dans leurs nouveaux locaux de l’ancienne école de Combettes. Une trentaine d’entre elles s’est retrouvée chaque lundi aux "ateliers créatifs" du club. Elles ont préparé cette année quelque 180 petites couronnes de Noël avec beaucoup de soin, toutes différentes les unes des autres, suivant l’inspiration de chacune.

Ces couronnes décoratives ont été offertes aux personnes âgées aidées et suivies par le Centre communal d’action sociale CCAS (portage à domicile, personnes bénéficiant d’une aide à domicile, etc.). Deux élues decazevilloises, Marie-Hélène Murat, adjointe en charge des affaires sociales et du CCAS, et la conseillère Anne-Marie Cussac, sont passées les voir et ont remercié chaleureusement toutes les intervenantes pour cette implication généreuse : "Bravo à vous toutes, un geste solidaire qui fait chaud au cœur à toutes les personnes âgées qui vont en bénéficier."

Une centaine de couronnes décoratives supplémentaires ont été offertes aux adhérents du club des Aînés de Saint-Roch lors du repas de Noël qui a eu lieu récemment.