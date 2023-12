Luc-la-Primaube. Les cyclistes toujours fidèles au Téléthon même s’ils n’ont pas pu rouler en extérieur

Une vingtaine de cyclotouristes de l’Entente Cycliste de Luc-la-Primaube et leur présidente Geneviève Alexandre ont fait preuve de solidarité en participant au Téléthon. Ils se sont retrouvés à l’espace animation de Luc et ont posé pour la traditionnelle photo de famille aux côtés de Maryse Vacquier, coordinatrice locale du Téléthon, et de quelques membres de l’équipe locale. Comme le millésime précédent, vu les conditions atmosphériques hivernales, ils n’ont pas enfourché leur vélo pour parcourir quelques kilomètres de bitume dans un esprit d’amitié et de convivialité. Une vraie déception pour les organisateurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts. L’ECLP organise des sorties "route" tous les jeudis après-midi (13 h 30), les samedis après-midi (13 h 30), et les dimanches matin (9 h en hiver et 8 h 30 en été).