Les singes se souviennent de leurs amis qu'ils n'ont pas vu depuis des lustres

(ETX Daily Up) - Les fêtes de fin d’année sont, pour beaucoup, l’occasion de renouer avec de vieilles connaissances. Mais une étude, parue dans la revue PNAS, montre que nous ne sommes pas les seuls à nous rappeler d’amis que nous n’avons pas vus depuis des années. Les grands singes en sont également capables.

Une équipe de recherche internationale, dirigée par le Dr. Laura Lewis, est arrivée à cette conclusion après avoir mené une expérience avec 12 bonobos et 15 chimpanzés vivant dans des zoos au Royaume-Uni, au Japon et en Belgique. Les universitaires ont testé la mémoire sociale de chacun de ces animaux en faisant défiler sur un écran des photos de deux grands singes. L’une de ces images montre un primate avec lequel les bonobos et les chimpanzés ont vécu au moins un an, et l’autre, un singe qu’ils n’ont jamais vu auparavant.

Il s’avère que les primates ont passé plus de temps à contempler les clichés de leurs anciens compagnons que ceux d’inconnus. Leur regard s’attardait, en moyenne, sur les photos de leurs vieilles connaissances pendant un quart de secondes supplémentaire que les autres. Cette durée s’allongeait davantage quand les bonobos et les chimpanzés avaient, sous les yeux, le portrait d’un primate avec lequel ils ont entretenu des relations particulièrement positives. "Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple familiarité, mais que les singes se souviennent de certains aspects de la qualité de leurs relations sociales", a déclaré Christopher Krupenye, l’un des co-auteurs de cette recherche, dans un communiqué.

Les résultats de cette étude suggère que les bonobos et les chimpanzés, qui font partie, comme l’Homo sapiens, de la famille des hominidés, ont des capacités de mémorisation bien plus développées qu’on l’a longtemps imaginé. Jamais on n’avait mis en évidence la résurgence, chez les primates, d'un souvenir personnel vieux de plusieurs années, voire même décennies dans certains cas. En effet, Louise, une femelle bonobo, a été capable de reconnaître sa sœur, Loretta, et son neveu, Erin, dont elle a été séparée il y a plus de 26 ans.

Pour le Dr. Laura Lewis, cela prouve que les grands singes ont encore plus en commun avec nous qu’on le croit. "Nous avons tendance à penser que les grands singes sont très différents de nous, mais nous avons vraiment constaté que ces animaux possèdent des mécanismes cognitifs très similaires aux nôtres, y compris la mémoire. Je pense que c'est ce qui rend cette étude si passionnante", a-t-elle souligné dans le même communiqué. Les implications de cette découverte sont multiples, même si davantage de travaux doivent être menés, à l’avenir, pour comprendre si les primates peuvent, comme nous, ressentir le manque d’un être cher qu’ils n’ont pas vu depuis longtemps.