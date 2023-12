Luc-la-Primaube. Près de 350 kilomètres cumulés lors du défi fil rouge

Tout au long du week-end, l’équipe locale du Téléthon proposait une nouvelle animation. Un fil rouge était, en effet, organisé avec des vélos d’appartement dont l’objectif était de relier Luc-la-Primaube à Evry-Ville où se trouve le Généthon, soit 660 kilomètres. Quelques licenciés de l’Entente cycliste ainsi que de nombreux Luco-Primaubois ont participé à ce défi, de façon ludique pour aider cette grande cause. Ils ont pu à tour de rôle pédaler sur l’un des huit vélos mis à disposition. Chaque kilomètre effectué pendant cette course virtuelle et ininterrompue rapportait 1 € au Téléthon. Bernard Soulié était aux commandes de cette manifestation qui a permis de cumuler plus de 350 kilomètres.