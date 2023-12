Suicide sanglant dans une université à Prague : il tue 14 personnes après avoir tué son père, un acte prémédité

Un homme armé a tué 14 personnes et en a blessé 25 autres ce jeudi 21 décembre dans une université du centre de Prague avant d'être lui-même tué par les forces de l'ordre. Le point.

Un lourd bilan, la fusillade de ce type la plus meurtrière en République tchèque. Depuis un balcon, un homme armé a tué 14 personnes et en a blessé 25 autres ce jeudi 21 décembre à la Faculté des arts de l'Université Charles, en plein centre de Prague.

La police tchèque a dit être intervenue peu après 15 heures heure locale (16 heures en France) en raison de coups de feu signalés dans le bâtiment de la faculté des Arts de l'université Charles, sur la place Jan-Palach. Elle a ajouté que le père du tireur, étudiant de cette université, avait auparavant été retrouvé mort.

"Nous avons toujours cru que ce genre de choses ne nous concernaient pas. Il s'avère désormais que malheureusement notre monde est en train de changer et que le problème d'un tireur isolé émerge ici aussi", a dit le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, à la télévision tchèque.

La police a bouclé la place et les rues environnantes, qui se trouvent en plein coeur historique de la capitale de la République tchèque, dans un quartier fréquenté par les touristes près de la place de la Vieille-Ville.

Les images diffusées en direct par la télévision tchèque montrent les scènes habituelles pour ce genre d'événements: des véhicules de police et des ambulances alignées près du bâtiment, gyrophares et sirènes allumés.

Klara, une étudiante, a raconté au site d'informations iDnes.cz l'évacuation du bâtiment par les forces de l'ordre. "C'était terriblement effrayant, il y avait beaucoup de policiers partout, qui nous criaient dessus avec leurs mitraillettes, nous disant de nous précipiter à l'extérieur", a-t-elle dit.

Les étudiants ont trouvé refuge comme ils pouvaient. Repro CPA - X - Visegràd 24

"Une jeune personne"

Petr Nedoma, directeur de la galerie Rudolfinum dans un bâtiment situé de l'autre côté de la place Jan-Palach près de la rivière Vltava (ou Moldau), a dit à la télévision tchèque avoir vu le tireur. "J'ai vu une jeune personne (...), qui avait une espèce d'arme dans la main, comme une arme automatique, et tirait en direction du pont Manes. De manière répétée, avec quelques interruptions, puis je l'ai vu alors qu'il tirait, lever les mains en l'air et jeter l'arme au sol, elle était posée là sur le passage piétons", a-t-il dit.

Dans un courriel adressé au personnel au moment de la fusillade et lu par Reuters, la faculté des Arts de l'université Charles écrit qu'un homme armé se trouve dans l'un des bâtiments et elle demande à ses employés de "ne pas bouger" et de se barricader à l'endroit où ils se trouvent, lumières éteintes.

Suicide sanglant

Selon le média tchèque Lidové Noviny cité par La Dépêche du Midi, le tireur est un homme de 24 ans, David K, probablement armé d'un un fusil semi-automatique à longue vue AR-15.

Útočník z filosofické fakulty použil oblíbenou zbraň masových vrahů - poloautomatickou pušku AR-15. Její samonabíjecí verze patří mezi neoblíbenější pušky u držitelů zbrojních průkazů v Českuhttps://t.co/s6IOkbcNrP \ud83d\udc48 — Lidovky.cz (@lidovky) December 21, 2023

D'après la police tchèque, celle-ci a été informée que cet homme avait quitté son village, Houston, en direction de Prague avec l'intention de se suicider, en ayant probablement tué son père auparavant. Un acte qui aurait été prémédité.

Selon Euronews, l'homme aurait été inspiré par d'autres fusillades, comme celle de Briansk en Russie, où une adolescente a tué deux personnes.

A noter qu'après cette fusillade, la bibliothèque municipale de Prague a été évacuée en raison d'une alerte à la bombe, sans qu'un lien avec la fusillade de l'université Charles ne soit encore établi.