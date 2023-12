Occitanie : les trains et bus régionaux (presque) gratuits pour les jeunes dès l'âge de 12 ans

La région a étendu son dispositif progressif vers la gratuité des transports régionaux pour les jeunes, ce vendredi 22 décembre.



+=0 : voici comment est baptisé ce cadeau de Noël dans les transports régionaux, valable depuis ce vendredi 22 décembre. La région Occitanie a étendu son dispositif vers la gratuité des trains et bus régionaux en faveur des jeunes, déjà en fonction pour les 16-26 ans. Depuis ce vendredi les jeunes pourront prendre (presque) gratuitement les 21 lignes de TER et les 370 lignes de bus régionaux dès 12 ans, une première en Europe, selon InfOccitanie. Une mesure qui bénéficierait à plus d'un million de jeunes en tout.

Progressivement vers la gratuité

Ce sera le nombre de trajets effectués dans les bus et trains régionaux qui déterminera quant la gratuité sera effective.

Dans un bus liO (hors transports scolaires, déjà gratuits pour les abonnés) les 10 premiers trajets effectués dans le mois coûteront 1 E et seront gratuits à partir du 11e.

Dans un train liO, ces 10 premiers trajets seront à moitié prix, et deviendront également gratuits dès le 11e.

Pour adhérer à ce dispositif, il suffira de télécharger une application (Fairtiq), d'ouvrir un compte et... "attention au départ" !

La Région affirme ainsi un peu plus sa politique environnementale en Occitanie, en sensibilisant les jeunes et en les incitant à utiliser des modes de transports plus écologiques. "C’est une mesure sans équivalent en France et une grande première qui permettra à plus d’1 million de jeunes de se déplacer facilement", se félicite la présidente de Région Carole Delga.