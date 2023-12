Un jeune détenu âgé de 20 ans a tenté ce dimanche 24 décembre 2023 après-midi de s'échapper de la maison d'arrêt de Druelle-Balsac. L'important dispositif mis sur pied par la gendarmerie a finalement permis de retrouver l'individu dissimulé sur le toit de la prison.

Il était 14 h 30, ce dimanche 24 décembre 2023 après-midi, quand des sirènes de gendarmerie ont retenti dans le quartier de la maison d'arrêt de Druelle-Balsac (Aveyron). L'alerte a été déclenchée à la suite du signalement de l'absence d'un prisonnier, âgé de 20 ans, dans sa cellule, incarcéré au sein de l'établissement pénitentiaire pour affaire criminelle.

Des patrouilles, des contrôles sur les axes routiers

Rapidement, des patrouilles établissent des contrôles sur les axes routiers autour de la maison d'arrêt et mènent des enquêtes de voisinage.

"C'était impressionnant"

"C'était impressionnant. On a vu les gendarmes armes à la main arrêter une camionnette. On a vite compris qu'ils cherchaient quelqu'un. La dame au volant a levé les mains et était choquée, c'est d'ailleurs l'homme à ses côtés qui a repris la route", confie Lou qui prenait part à un repas de famille dans un lotissement situé sur la commune de Druelle, à quelques pas à peine de la prison.

Et d'ajouter : "Les gendarmes sont venus toquer à la porte une heure après pour nous dire de les prévenir si on avait des informations ou si on voyait quelque chose."

35 militaires et un hélicoptère

Au total, trente-cinq militaires, composés de militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig) et d'agents de l'administration pénitentiaire, étaient sur les dents pour retrouver l'individu. Pendant qu'une patrouille arpentait le pré autour de la maison d'arrêt, une autre était dans l'enceinte de la prison appuyée par une équipe cynophile de Toulouse pour effectuer les recherches, avec à disposition, l'hélicoptère venu d'Egletons en Corrèze et le drone des pompiers de l'Aveyron.

Retrouvé 1 h 30 après

Finalement, une heure et demie après le lancement du dispositif, le prisonnier a été retrouvé sur le toit même de la maison d'arrêt... Une enquête préliminaire a été ouverte, et ce dimanche soir, l'individu a été remis aux officiers de police judiciaire (OPJ) de Rodez. Nul doute que le jeune homme qui pensait se faire la belle, ne passera pas une belle nuit de Noël.