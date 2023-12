Le détenu ayant tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Druelle mardi a été présenté au tribunal de Rodez ce début de semaine. Il est accusé de viol.

Hélicoptère dépêché d'Egletons en Corrèze, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), enquête de voisinage... Dimanche, les grands moyens étaient de sortie à Druelle autour de la maison d'arrêt. À 14 heures, l'alerte avait été donnée pour une tentative d'évasion. Un détenu venait tout juste d'être aperçu en train de jeter un drap sur les murs de l'enceinte. Finalement, l'homme n'a pu s'en servir comme "échelle" pour prendre la poudre d'escampette et a été rapidement appréhendé sur les toits de la prison ! Sa tentative fut vaine. Il s'agissait de la toute première dans l'enceinte de la maison d'arrêt, inaugurée en 2013... C'est dire si cela a fait du bruit.

Une audience de plaider-coupable

Ce mardi matin d'ailleurs, le détenu a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) devant le tribunal de Rodez. Une peine d'un an d'emprisonnement a été proposée par le parquet, nous a fait savoir le procureur de la République, Nicolas Rigot-Muller. Si celle-ci n'était pas acceptée par le prévenu sous dix jours, une audience se tiendrait cette fois devant le tribunal correctionnel. Nous n'avons pu joindre son conseil, Me Alexandra Gosset, ce mercredi.

Accusé de viol

Selon nos informations, son client est en détention provisoire depuis le mois d'octobre. Âgé de 20 ans, il est accusé de viol. Celui-ci se serait déroulé à Rodez il y a peu. Toujours selon nos informations, il devrait comparaître devant la cour criminelle départementale à la fin de l'année 2024. Celle-ci, appelée notamment à désengorger les cours d'assises, prévoit un jury non plus populaire mais composée de trois magistrats professionnels pour des crimes punis entre 15 et 20 ans de prison.

Joint par téléphone ce mercredi, le directeur de la maison d'arrêt, Thierry Deliessche, a évoqué un détenu souffrant "de troubles psychiatriques".