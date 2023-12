Coubisou. Folklore et théâtre pour la bonne cause

La commune de Sébrazac a participé au Téléthon en proposant une soirée récréative qui a connu un franc succès. La salle des fêtes du village avait fait le plein de spectateurs. En ouverture, les danseurs du groupe local L’Étoile de Sébrazac sont entrés en piste. Une démonstration de danses de chez nous, exécutées avec talent, même par les tous jeunes danseurs qui savaient taper du pied pour donner la cadence. Encadrés par Christophe Rouquette, les danseurs ont été chaleureusement applaudis pour leur prestation. Puis, entraient en scène Les Rascalous de Villecomtal pour présenter deux pièces, "Lous Zèmes" et "Una auto plan gagnada". Interprétées en occitan, ces deux scènes ont emmené le public dans un vrai moment de bonheur, de rire et même de… fous rires. Parler en occitan avec éloquence, bonhomie et talent des acteurs a conquis l’assistance qui n’a pas ménagé ses applaudissements pour les remercier de cette soirée divertissante. Comme à l’accoutumée, Les Rascalous ont été formidables. À l’entracte, la municipalité a offert fouace et verre de l’amitié à tous les participants. Sans oublier la vente de pâtisseries maison et cette manifestation en faveur du Téléthon a connu le succès.