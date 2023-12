Réquista. Les élèves de Saint-Louis à l’honneur

Dans le cadre de l’Aveyron dans l’assiette, le Département organisait une opération "zéro gaspi" en octobre dernier. Ces opérations visent à faire réfléchir les jeunes sur leurs habitudes alimentaires. Il se gaspille en moyenne en France 135 g de nourriture par collégien et par repas. Le collège Saint-Louis avec son chef cuisinier Florence a décidé de relever le défi. Le menu a été élaboré en lien avec les élèves et le jury vient de décerner les prix : le collège a été classé second avec 13 g de déchets par collégien. Félicitations à tous les participants.

Chaque collège participant s’est vu remettre un diplôme et un ouvrage du chef Jean-François Piège. Pour prolonger le défi, toutes les différentes recettes se trouvent sur le site dédié du département. Une bonne initiative du collège Saint-Louis toujours à l’avant-garde des dernières pratiques pour initier les élèves.