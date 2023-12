Saint-Martin-de-Lenne. Paillettes, plumes et boa au village

Dernièrement, à la salle des fêtes du village, a eu lieu un après-midi peu ordinaire. En effet, près de 90 spectateurs sont venus profiter d’une revue cabaret. Ce spectacle de transformistes était animé par Michel Sénéchal, alias Kapucine. Il y a plus de vingt ans qu’il a créé sa troupe "Kapucine-Show". Elle est composée de 6 artistes, en fonction du budget leur nombre sur scène peut être réduit. Depuis plus de 30 ans, Regis de Mélodia assure la sonorisation des représentations.

Le show dure entre 1 h 15 et 2 h entrecoupé afin que les personnes qui le souhaitent puissent aussi danser entre eux. Il est tout public.

La troupe s’est produite dans de nombreux cabarets à Lille, Toulouse, à Paris, notamment "Chez Michou" pendant 18 mois et, à Valras durant la saison. Actuellement, Michel a posé ses valises dans le village. Belge d’origine, à 17 ans, il s’installe à Paris pour suivre des études d’infirmier. Très attiré par le monde de la nuit, son diplôme d’infirmier en poche, il décide de soigner les gens le jour et de poursuivre son aventure artistique la nuit en présentant son "Kapucine show".

"Nous aimons la région et aimerions faire partager notre passion dans plusieurs villages là où il n’y a plus rien surtout car, je crois que tout le monde a besoin et le droit de passer un bon moment autour d’un repas en regardant et en écoutant des artistes d’hier et d’aujourd’hui, tels quel Line Renaud, Rika Zaraï, Mireille Mathieu, Céline Dion, Dalida, etc.", précise-t-il.

Pour tout le public, ce fut un magnifique spectacle inoubliable, de plaisir et de détente partagée entre amis ou en famille. Vous pourrez les retrouver très prochainement en 2024 : le 14 janvier, à la salle des fêtes de Coussergues à 14 h et le 17 février, à partir de 19 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Martin-de-Lenne.

Aussi, ils se produisent partout là où on les demande et où les gens veulent partager leur passion du spectacle, dans les mariages, les maisons de retraite, les campings, chez des particuliers…

Bravo aux artistes, et à très bientôt !