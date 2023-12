Onet-le-Château. Tous ont partagé un pantagruélique goûter de Noël !

Mercredi dernier, dans les locaux de l’Outil en main, il fallait jouer du coude, pour aller de l’un à l’autre, mais aussi pour accéder aux tables sur lesquelles trônaient une multitude de desserts faits maison par les bénévoles et quelques enfants de l’atelier cuisine. Ce qui faisait dire au président qu’il faudrait que les murs soient extensibles, mais aussi qu’il aurait apprécié une aussi grande affluence lors de leur dernière assemblée générale. Ceci étant, mathématiquement, 2 groupes de 15 enfants accompagnés par l’Outil en main, des parents et les bénévoles de la structure, cela fait beaucoup de monde et surtout un moment très convivial pour se souhaiter à tous de bonnes vacances et de très belles fêtes de fin d’année, autour de la bûche, mais aussi de truffes et meringues, roses des sables, dattes fourrées, gâteaux divers et chocolats de Noël, un pur délice pour les papilles. La reprise des ateliers aura lieu le mercredi 10 janvier, mais une autre date est importante dans l’agenda : ce sera le 23 mars, pour une journée de rencontre et de partage avec les cinq Outils en main qui existent en Aveyron.