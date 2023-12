Decazeville. 200 personnes pour le repas de Noël au collège

La communauté éducative et scolaire du collège Paul-Ramadier à Decazeville s’est réunie au réfectoire pour partager un moment de convivialité : près de 200 personnes : parents, enfants et personnels du collège, s’étaient rassemblées pour une soirée festive en cette fin d’année. La soirée a débuté par un apéritif sans alcool offert par le collège.

Puis, un film décrivant les différentes situations d’apprentissage des élèves a été projeté : on pouvait y voir les élèves en classe entière, en plein travail, puis par petits groupes, durant leur travail personnel : devoirs faits, études encadrées, ou en accompagnement personnalisé : séance de soutien, d’approfondissement, dans les ateliers d’habitat et d’hygiène alimentation service ou dans les différents clubs qui ont lieu pendant la pause méridienne (atelier théâtre, activités sportives, club cinéma, chorale, atelier jeux mathématiques…).

Trois voyages à venir

Ensuite, les parents, les élèves et les personnels ont pu découvrir une vidéo présentant les 3 voyages qui auront lieu cette année scolaire. Les professeurs organisateurs avaient préparé des petits films pour mettre en valeur ces projets : M. Bertrand, majestueux en empereur romain vantait tous les mérites du voyage en Provence, à destination des élèves de 6e. L’équipe dynamique de jeunes professeurs et personnels du collège (constituée par Mesdames Bouissou, Boussac et Messiers Berthier, Bedel et Belaib), vêtue de combinaisons de surf ou de chemises hawaïennes, se défendait en montrant tous les bienfaits d’une semaine qui mêle activités sportives et étude du monde marin, au Pays basque avec les élèves de 4e. Quant à M. de Luycker, en soldat, était prêt à faire marcher les élèves de 3e au pas, vers la Normandie sur les traces du débarquement. Par bonheur, les élèves accompagnés de Mmes Alvernhe et Cabantous pourront, sur le trajet du retour, se détendre à Paris, grâce aux différentes visites à la cité des sciences, sorties théâtre et autres moments de détente. Un vote acharné via internet a eu lieu pour désigner "le meilleur voyage".

"Merci à tous les professeurs qui se sont prêtés avec beaucoup d’humour à ce travail, en particulier au scénariste, metteur en scène, monteur et technicien : M. Alonzo", indique le principal.