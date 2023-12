Onet-le-Château. Avec PP Prunes, quelle ambiance !

Les PP Prunes, on ne les présente plus. Cla fait 10 ans qu’ils partagent sur scène leur passion pour la musique, tout d’abord entre eux, comme une bande de potes qu’ils sont devenus, mais aussi et surtout avec leur public, car la musique, cela se vit et se partage…

Et vendredi soir au Krill, ils étaient très nombreux pour ce nouvel apéro concert "pré-vacances", à l’apéro, à table ou en dansant, sur des reprises pop rock des plus entraînantes ou sur des classiques de la chanson française, dans une belle ambiance festive, appréciée de tous !