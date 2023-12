Évitez ces comportements au bureau si vous ne voulez pas agacer vos collègues

(ETX Daily Up) - Les fêtes de fin d’année sont l’occasion, pour beaucoup, de faire du télétravail et d’éviter les inconvénients de la vie en entreprise. L’un d’entre eux concerne les mille et une manies (désagréables) de vos collègues de bureau. Un récent sondage britannique les répertorie et les classe, afin de nous aider à ne pas commettre ces impairs à l’avenir.

Le sondage en question, relayé par le Guardian, a été mené par l’entreprise d’impression numérique Digital ID auprès de 3.500 participants. On y apprend que les comportements les plus énervants en open space sont divers et variés, voire même étonnamment spécifiques.

Ainsi, un grand nombre de répondants s’agacent quand leurs collègues leur parlent en détails de leur routine sportive. Ils lèvent particulièrement les yeux au ciel quand ces derniers leur expliquent qu’ils ont pris l’habitude de s’immerger dans de l’eau très, très froide après leur séance d’entraînement. Cette pratique a été popularisée par Wim Hof, un Néerlandais adepte de la cryothérapie et surnommé "l’homme de glace". Des études scientifiques, dont certaines ont été menées sur Wim Hof lui-même, suggèrent que l’exposition à un froid intense peut être bénéfique pour la santé, surtout après l’effort. Mais ces travaux ne disent pas que cette approche risque de taper sur les nerfs de celles et ceux avec qui vous travaillez.

Toutefois, les salariés trouvent encore plus insupportable le fait que certains de leurs collègues filment des vidéos TikTok durant les horaires de bureau, ou "vapotent" en plein milieu de l’open space. Ces comportements sont les deux manies les plus agaçantes en entreprise, si l’on en croit le sondage de Digital ID. La solution : communiquer

Mais alors comment dire à celui ou celle qui utilise sa cigarette électronique entre deux mails que vous souffrez de cette habitude ? Ou que vous êtes mal à l’aise à l’idée d’apparaître potentiellement dans le challenge de danse que votre collaboratrice au rythme dans la peau aime filmer à côté de la machine à café ? En communiquant. Il suffit souvent de prendre à part votre collègue pour lui expliquer que ses petites manies nuisent à votre concentration et à votre bien-être au travail pour qu’il ou elle remédie à la situation.

Gardez à l’esprit que les personnes responsables n’ont pas nécessairement conscience que leur comportement peut en irriter d’autres. C’est pourquoi il est préférable de gérer ce genre de conflit avec calme. On sous-estime le nombre de contrariétés qui peuvent être résolues, en entreprise, par le biais d’une simple conversation.

Enfin, si votre collègue s’entête, il est toujours possible de trouver des solutions d’appoint. Vous pouvez toujours prétexter un appel ou une réunion importante quand le grand sportif de la boîte se lance dans l’un de ses laïus habituels sur les bienfaits d'un bain (ou d'une douche) d’eau froide. Ou encore, quand vous voyez votre jeune collaborateur sortir son smartphone pour filmer un TikTok, profitez-en pour faire une pause. Il est possible que cette habitude vous semble moins insoutenable après avoir pris un grand bol d’air frais. Concernant le vapotage, la loi française est claire. Le Code de la santé publique stipule que la cigarette électronique est interdite dans "les locaux clos et couverts, affectés à l’ensemble des salariés" ainsi que dans "les bureaux, qu’ils soient collectifs ou individuels". Si vos tentatives de négociation pour mettre fin au vapotage en open space ne paient pas, parlez-en à un supérieur qui aura probablement une solution. La sérénité en entreprise passe aussi par de bonnes conditions de travail.