Sainte-Radegonde. La parade du père Noël sévéragais

Pour la 3e année, le père Noël a fait sa parade dans Sévérac. Sur son traîneau et accompagné de fidèles en costumes (anachronisme assumé), il a traversé la cité en musique, apportant ainsi un peu de magie de Noël.

Sur le parcours, la joyeuse équipe s’était arrêtée à l’Ehpad Gloriande pour donner le sourire à nos anciens ainsi qu’aux plus jeunes en passant par les écoles et la sortie du cinéma pour enfants. Un nouveau-né de quelques semaines a même eu le privilège d’une visite privée à domicile. Improvisée en 2021 par l’association Mémoires de Sévérac (MDS), cette parade est en train de devenir un événement incontournable.

Après avoir laissé ses rennes se reposer, c’est remorqué par une voiture que le père Noël et son traîneau ont fait une arrivée remarquée sur la place de la gare vers 18 h 30. Le renne Rudolph au nez rouge et ses 8 compagnons, trop épuisés après un très long voyage depuis la Laponie, ont laissé les rois mages et leurs majestueux dromadaires accompagner le vieux monsieur à la barbe blanche. Et ce, pour le plus grand plaisir des plus petits comme des plus grands.

Cette année, d’autres associations se sont également investies pour rendre ce moment merveilleux. Le centre Culturel et Social sévéragais (CCSS), l’association des parents d’élèves (APE), le tout nouveau comité des fêtes et la ferme de La Blaquière ont largement contribué avec MDS au succès de cette manifestation qui a déplacé beaucoup de monde.

Compte tenu du succès malgré le froid, il y a fort à parier que tout le monde sera à nouveau présent l’an prochain pour revivre cette magie de Noël.

On peut sûrement également parier sur la venue de nouvelles associations !