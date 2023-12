Onet-le-Château. Les collégiens à la rencontre du monde agricole

Camille Trublin, Anaïs Salles et Ophélia Decuq sont en deuxième année de BTS productions animales à La Roque et ont réalisé leur PIC.

Pour ce projet, elles ont récemment organisé une journée, pour faire découvrir l’agriculture et les nombreuses formations et métiers qui existent dans ce domaine, à 41 collégiens de Fabre.

Cette journée immersive a débuté par la visite du Gaeq Brast à Druelle, suivie par celle de La Roque avec Sam Sharpels, puis l’atelier de transformation avec Mme Delbosc et le laboratoire, avec dégustation de produits issus de l’atelier de La Roque.

Après le repas pris en commun au self de la Roque, ils ont été accueillis par M. Mauriès, avant de constituer des groupes pour participer à 8 ateliers différents : Une vidéo de présentation du BTS PA (réalisé par les étudiantes), l’intervention d’une élève de première bac pro et explication du bac Pro CGEA, l’intervention d’élèves de terminale STAV et de terminale générale option AET, pour développer les différentes options en STAV et en terminale générale, l’intervention d’une technicienne et une ingénieure d’Unotec/Ovitest, sur leur métier, leur formation et le matériel utilisé, un jeu de memory pour découvrir 8 races de vaches et 2 de brebis, ainsi que leur type de production (viande, lait ou mixte), le jeu "choisi ton exploitation" pour créer sa ferme avec différents animaux, tracteurs, fourrages, productions, labels… et la reconstituer en carré parfait, avec une corde et les yeux bandés ! Un Time’s up agricole en 3 manches, faire deviner un mot avec des phrases, puis le mot avec un seul mot et enfin le mot avec un mime, enfin le jeu "découvre les cultures" : 5 types de graines différentes avec l’image de la plante adulte et son nom. Le but étant de mémoriser la graine correspond à la plante, pour pouvoir les replacer à l’issu.

Une belle journée de partage entre collégiens et étudiants, qui s’est terminée par un goûter et la remise de pochettes avec les différentes fiches des formations du lycée.