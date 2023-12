2023 en Aveyron : la première année du musée Soulages sans son maître

L’année 2023 fut notamment marquée par la venue de son épouse Colette, lors de l’inauguration de l’exposition consacrée aux dix dernières années de création du peintre.

Une première année sans Pierre Soulages… Depuis son ouverture, il y a bientôt dix ans, c’est la première année que le musée traverse "sans" Pierre Soulages. Ou presque. Car entre le 24 juin et le 7 janvier le musée a consacré entièrement le musée à l’œuvre de Pierre Soulages, avec un espace d’exposition temporaire dédié aux "Derniers Soulages", réalisés entre 2010 et 2022 des dix dernières années.

Un fort moment d’émotion a d’ailleurs gagné le musée lors de l’inauguration de l’exposition, avec la présence de Colette Soulages. Une Colette Soulages qui a également souligné la volonté de fidélité au musée ce jour-là. "L’inauguration de l’exposition consacrée aux dernières années de l’œuvre de Pierre m’a amenée à renforcer la collection du musée pour les peintures Outrenoirs récentes qui me semblait insuffisamment représentées. J’ai donc fait le choix de sept peintures […] y compris la toute dernière œuvre de Pierre en date du 15 mai 2022. Je veux ainsi soutenir le développement du musée que Pierre et moi avons souhaité et dont le succès me rend heureuse", a-t-elle ainsi lancé.

Alors que cette exposition devrait avoisiner les 85 000 visiteurs, cette année 2023 a vu également quelques œuvres partir dans des salles de vente. Chez Christies deux toiles inédites du maître de l’Outrenoir ont été achetées 882 000 € et 630 000 €.

Mais d’ores et déjà, les regards sont tournés vers 2024, et plus précisément le mois de mai où seront fêtés les dix de l’ouverture du musée Soulages.