De l'outrenoir au cirque ? Ce vendredi 29 mars, le musée Soulages de Rodez accueille la piste aux étoiles

À 19 heures, le spectacle TRAIT(s) de la compagnie toulousaine SCoM est présenté dans le cadre de la programmation de la MJC de Rodez- Théâtre des 2 points.

Inspiré par les œuvres des peintres Joan Miró et Vassily ­Kandinsky, TRAIT(s) met en scène une circassienne à la roue Cyr. Ses mouvements se déploient dans l’espace et les pots de peinture lui permettent de dessiner un tableau abstrait au sol. Au milieu des courbes et des traits qui se dessinent, des images commencent à se former : des figures, des animaux. Il faudra être vif pour les repérer !

Dans sa forme et dans son propos, cet essai de cirque ­graphique revisite trois fondamentaux du cirque : le corps, la famille et le cercle. Joyeux et hypnotisant, le spectacle fascine son public et dégage une certaine liberté, un épanouissement. TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière. TRAIT(s) est fabriqué comme un espace de découvertes et d’expérimentations. En s’appuyant sur le geste créatif des peintres Miro et Kandinsky, Coline Garcia propose d’explorer le cercle afin d’explorer le cirque. "La roue Cyr et le corps imbibés de peinture laisseront sur leurs passages différentes traces capables de rendre palpable le mouvement circassien. Ma place d’autrice résidait ici à inventer une écriture en mesure de matérialiser l’action du cirque et le rendre accessible à des enfants de très jeune âge. TRAIT(s) prend le risque d’écrire le cirque en le dessinant avec le désir d’imprimer un cirque différent."

Un spectacle à voir en famille dès 3 ans. Durée : 35 minutes. Tarifs : 14 € plein et 12 € réduit. Informations et réservations à l’accueil de la MJC de Rodez au 05 65 67 01 13, sur www.mjcrodez.fr ou sur place le jour du spectacle.