Pierre Soulages : bon anniversaire Colette Soulages pour vos 103 ans !

Ce jeudi 14 mars 2024, c’est jour de fête à Sète, dans l'Hérault, où vit toujours Colette Soulages, la veuve du célèbre peintre, originaire de Rodez, décédé en octobre 2022 à 102 ans.

La femme de l'ombre du maître de la lumière

La veuve de Pierre Soulages souffle en effet ses 103 bougies, entourée des cinq personnes de confiance qui l’accompagnent au quotidien dans les différentes tâches qui l’occupent, notamment la gestion des œuvres de son époux.

Elle était la femme de l’ombre du maître de la lumière. Colette Soulages vit dans la maison qu’elle avait construite avec Pierre. La Sétoise, née le 14 mars 1921 quai Aspirant-Herber, a partagé la vie de l’artiste jusqu’à son décès.

Le couple s’était rencontré aux Beaux-Arts de Montpellier. Ils se sont mariés en l’église Saint-Louis de Sète, habillés de noir, le 24 octobre 1942. Pierre Soulages s'est éteint le 25 octobre 2022.

17 oeuvres de Soulages exposées au Japon

Heureux coup du hasard, samedi 16 mars, au musée de Japon, à Kobe, et jusqu’au 19 mai, se tiendra une exposition très attendue : "Pierre Soulages et Morita Shiryu". C’est en quelque sorte la suite de l’échange initié par la mise en place de l’exposition "Gutai", qui a eu lieu à Soulages en 2018. Qui fut alors troisième exposition d’envergure en France sur ce mouvement Gutai après celle du Centre Georges-Pompidou (le Japon des avant-gardes 1986) et de la Galerie nationale du Jeu de Paume (Gutai 1999).