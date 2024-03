Le musée Soulages de Rodez fête ses dix ans : découvrez la programmation dédiée à cet anniversaire exceptionnel

Concerts, expositions et visites gratuites seront entre autres, au programme de ce week-end d’animations prévu du 29 mai au 2 juin.

C’était le 30 mai 2014. Le président de la République en personne, François Hollande, était aux côtés du maître de l’outrenoir, l’un des plus célèbres Ruthénois, Pierres Soulages, pour l’inauguration du musée dédié à son œuvre, dans sa ville, à Rodez, en plein coeur du jardin public.

L’exposition sur Lucio Fontana rythmera l’été C’est l’exposition d’été du musée. Du 22 juin au 3 novembre, le temple de l’outrenoir, accueillera les oeuvres d’un autre artiste spécialiste du monochrome, celles de l’Argentin Lucio Fontana. Un peintre et sculpteur dont Pierre Soulages "admirait la singularité", souligne le musée. 88 oeuvres seront présentées, en collaboration avec le Centre Pompidou et la Fondazione Lucio Fontana de Milan.

Dix ans plus tard, le constat est sans appel, l’établissement figure comme l’un des symboles du Piton, et a participé à révolutionner le visage de la préfecture de l’Aveyron, malgré un projet à la base décrié. Pour cela, cet anniversaire symbolique du musée était particulièrement attendu… D’autant plus, depuis la disparition de l’artiste, survenue le 25 octobre 2022, à l’âge de 102 ans.

1 300 000 visiteurs accueillis

Alors, l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC), gestionnaire de ce temple de l’outrenoir, a concocté un programme dédié, du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin. "Le Dixième anniversaire du musée Soulages doit être une fête à même d’accueillir un large public, ceux qui souhaitent découvrir l’oeuvre de Pierre Soulages et ainsi que les familiers du musée", dévoile Alfred Pacquement, président de l’EPCC.

Expositions, gratuité, concert…

Il y en aura ainsi pour tous les goûts. Avec des animations, allant au-delà même du simple domaine de la culture. "La célébration se tiendra sur toute l’année 2024 avec un temps fort particulier du 29 mai au 2 juin 2024, le dévoilement d’un nouvel accrochage des collections permanentes avec les sept outrenoirs donnés par Colette Soulages en 2023, des concerts et des expositions, de la danse verticale, du sport olympique, un événement postal… Deux jours de gratuité seront proposés au public, les 1er et 2 juin 2024", résume le président de l’EPCC.

De quoi annoncer une période promettant d’être très fréquentée au musée, qui en dix ans, a accueilli 1 300 000 visiteurs… dont de nombreuses personnalités. Ce devrait encore être une fois le cas, à l’aube du mois de juin.