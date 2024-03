Rodez : le Stade toulousain invité (presque) surprise au musée Soulages !

L’équipe de rugby du Stade toulousain et ses stars internationales, Antoine Dupont en tête, ont passé la matinée et le début d’après-midi de ce jeudi 21 mars 2024 dans la préfecture de l'Aveyron. Venus avec leur bus pour notamment s’essayer… au dessin ! Et ils sont restés très discrets, sans passer inaperçus pour autant.

Pour l’occasion, ils avaient remisé le rouge, mais arboraient toujours avec fierté leur traditionnel noir… couleur qu’ils partagent évidemment avec le maître des lieux, Pierre Soulages. Menés par leur président Didier Lacroix, flanqué de Jean Fabre, ancien "rouge et noir", capitaine de l'équipe de France et formé à Rodez (il a été maire de Coussergues), et par leur entraîneur Ugo Mola, les Dupont, Jelonch, Meafou, Mauvaka, Baille, Flament, Ntamack (Théo), Arnold, Willis, Roumat, Graou, Lebel, Retière, Mallia... ne sont pas passés inaperçus ce jeudi 21 mars 2024. Les Toulousains du Stade au musée Soulages. Tous en noir donc, invités des lieux pour une visite ; un rendez-vous dans les cartons depuis plusieurs mois.

Un atelier dessin au musée Soulages

Mais aussi un atelier un peu spécial : "Ils ont satisfait à un exercice de dessin", détaille Benoît Decron, le conservateur du musée. "Chaque joueur a dessiné son collègue". Du team building sans doute, comme on dit souvent dans les entreprises, de quoi souder un peu plus encore les membres de l’équipe lors d’une virée ruthénoise qui aura duré quelques heures, de 10 heures à 15 heures, avec un déjeuner au café Bras.

Christophe Chaillou a pris plaisir à les accueillir et à leur servir, notamment, du veau d'Aveyron accompagné de blettes et de salsifis. "J'ai tenu à leur faire manger des légumes, s'amuse le chef. Deux joueurs seulement m'ont demandé des patates !". Antoine Dupont et ses partenaires ont également apprécié le dessert, préparé spécialement par le pâtissier maison : "Il prépare un concours sur le sucre et a donc imaginé une pièce spéciale autour d'un ballon".

Un déjeuner au Café Bras

Retour ensuite vers la Ville Rose, sans passer par la case terrain. D’ailleurs, au club local Rodez rugby, on ne savait pas que le Stade serait présent ce jeudi. Une discrétion confirmée par le service de communication du club. Une visite éclair donc, dans l’ombre, mais aussi la lumière.