Portrait. "C'est un poste qui m'a appelé !" : Christophe Hazemann ou la passion Pierre Soulages

Issu d'un milieu ouvrier, Christophe Hazemann n'aurait jamais imaginé devenir directeur adjoint du musée Soulages et encore moins travailler avec Pierre Soulages. Un parcours "inouï" qu'il n'a pas planifié mais construit à force de passion et de rencontres.

Il est des destins incroyables. Celui de Christophe Hazemann est un conte de fées. À 45 ans, l'homme est directeur adjoint du musée Soulages. Un poste prestigieux, auquel il n'aurait sans doute jamais songé.

Il était destiné à l'automobile

Son parcours est tout aussi incroyable. Issu d'une famille d'ouvriers, il était destiné au secteur automobile. En Franche-Comté, et plus précisément à Montbelliard, les enfants sont prédestinés à travailler pour le secteur de l'industrie automobile et donc pour Peugeot. À l'école, tout était orienté "pour faire de nous de bons ouvriers. Il y a un déterminisme social évident", note Christophe Hazemann.

"J'ai visité mon premier musée à l'âge de 18 ans"

Mais le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire des études, plutôt littéraires. "Mes parents ne l'ont pas compris, mais ils m'ont soutenu". Une attitude qui a permis au jeune étudiant de s'ouvrir à un monde alternatif. "Je n'avais aucune idée du monde de la culture. J'ai visité mon premier musée à l'âge de 18 ans et seul. Dans l'imaginaire de notre famille, les musées et la culture étaient réservés à l'élite. Cela explique pourquoi aujourd'hui je m'attache à faire de la médiation".

Un monde tout en contraste avec ce qui fait l'habituelle animation en Franche-Comté, "Jonnhy Halliday, le foot, et le parc d'attractions Europa-Park". Après des études d'Histoire et d'Histoire de l'art, Christophe Hazemann invite ses parents à découvrir son premier travail, qu'il vient de décrocher à la Frac (Fonds régional d'art contemporain du Rhône-Alpes), en tant que médiateur et en charge des publics. "Là, ils se sont rendu compte que j'avais un vrai métier. Les études dans le monde de la culture ne débouchent pas que sur du chômage ! C'est à ce moment-là que j'ai commencé à les emmener au musée, à l'opéra, à la danse classique etc.", dit-il en souriant.

De la région Rhône-Alpes à l'Aveyron

Après avoir passé six ans entre Lyon et Villeurbanne, le regard de Christophe Hazemann se tourne ailleurs. C'est alors qu'il se souvient de ses vacances passées en Aveyron. "Je me dis, je tente le coup. Je me donne 15 jours de vacances et je me trouve un travail et un logement. Et ça n'a pas loupé. Je me trouve un travail au musée Denys-Puech. Je me suis dit, c'est le destin".

Tout cela se passait il y a 10 ans. Trois ans après Denys-Puech, Christophe Hazemann quitte Rodez pour Vitry-sur-Seine, une ville militante, comme Lyon où il y trouve du street art et un grand musée avec une superbe collection dont des œuvres de Soulages. Après six ans et les attentats, Christophe Hazemann ressent à nouveau l'envie de bouger. Le jeune professionnel se rend chez ses amis villefranchois Pierrette et André Villemagne, de l'Atelier Blanc, avec lesquels il avait gardé des liens.

Pierrette Villemagne qui, un jour avait rendez-vous avec Benoît Decron, le directeur du musée Soulages, propose à son ami Christophe la visite du musée ruthénois. "Ils en viennent à parler de moi, car Benoît cherchait un médiateur. Voilà comment j'ai passé un entretien, au pied levé, en tongs, débardeur et short. Il se trouvait qu'il connaissait mon parcours au musée Denys-Puech et même ailleurs. Je n'ai pas hésité une seconde à dire oui. Un jury a été organisé par la suite. C'est absolument improbable. C'est un poste qui m'a appelé !"

"J'ai une chance inouïe d'avoir travaillé avec Pierre Soulages"

Depuis, Christophe Hazemann se plaît au musée où - avec une envie forcenée il aime à transmettre sa passion des artistes à tous les publics via la médiation. Mais son plus beau cadeau est le musée Soulages.

"J'adore l'Aveyron, j'adore le musée et j'ai eu une chance inouïe d'avoir travaillé avec Pierre Soulages. Œuvrer avec un artiste de son vivant, ça n'arrive jamais ! En moins de 10 ans, on a fait des expos sur Picasso, Alexander Calder, Fernand Leger, Klein, Le Corbusier... Un palmarès que Benoît Decron a réussi à amener sur un territoire enclavé. Je suis vraiment admiratif", souligne sincèrement Christophe Hazemann, qui salue une programmation digne des plus grands musées du monde.