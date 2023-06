Rodez : une journée Pierre Soulages consacre l’artiste en Aveyron en présence de Colette, sa veuve

Vendredi 23 juin, l’inauguration de la dernière exposition consacrée aux ultimes œuvres du maître de l’Outrenoir, et de l’officialisation de la donation de sept nouvelles œuvres est venue parachever une journée dédiée au peintre disparu le 25 octobre 2022.

Le musée Soulages a officialisé, ce vendredi 23 juin, en début d’après-midi, ce que beaucoup de monde attendait. Colette Soulages, la veuve du maître de l’Outrenoir, a ainsi assuré que le musée ruthénois allait recevoir sept nouvelles toiles, sept Outrenoirs "majeurs".

Cette donation comprend quatre polyptyques de grandes dimensions, trois verticaux et un horizontal. Il s’agit d’un ensemble cohérent d’œuvres de haute taille, barrées de lignes verticales, peintes ou raclées, lignes noires ou blanches. Ces toiles jouent l’ample partition des noirs, du brillant réfléchissant la lumière, réalisées les 14 mars 1999, 19 février 2005, 17 septembre 2006 et 17 novembre 2008.

De plus, trois toiles peintes le 18 août 2018, 4 juillet 2021 et 15 mai 2022 viennent témoigner des créations les plus récentes du peintre, "reconnaissables à la puissance du noir et à l’épaisseur de la matière, à une sorte d’amplification des formes".

Ces trois œuvres figurent dans l’accrochage de la dernière exposition consacrée au peintre, "Les derniers Soulages 2010-2022", qui dure jusqu’au 7 janvier. Et elles viennent consacrer un peu plus toute la puissance qui se dégage du travail du maître de l'Outrenoir.

Un agrandissement du musée qui se profile

Ce vendredi 23 juin, lors du vernissage, Alfred Pacquement, président de l’EPCC, a souligné, non sans émotion, le rôle joué par Colette Soulages dans cette quatrième donation. "Ce geste marque une nouvelle étape pour le musée, a-t-il poursuivi. La période Outrenoir de Pierre Soulages, qui a démarré en 1979 pour s’achever en 2022, reste sa plus longue".

Colette Soulages l’a d’ailleurs rappelé : "L’inauguration de l’exposition consacrée aux dernières années de l’œuvre de Pierre m’a amenée à renforcer la collection du musée pour les peintures Outrenoirs récentes qui me semblait insuffisamment représentées. J’ai donc fait le choix de sept peintures […] y compris la toute dernière œuvre de Pierre en date du 15 mai 2022. Je veux ainsi soutenir le développement du musée que Pierre et moi avons souhaité et dont le succès me rend heureuse."

En parallèle de cette nouvelle donation, alors que le dixième anniversaire du musée se profile, les membres de l’EPCC (État, Région, Département et Agglomération) se sont mis d’accord pour "lancer les études nécessaires à son agrandissement".

"Mais il reste encore beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre, prévient Alfred Pacquement. Nous allons devoir prendre en compte toutes les dimensions architecturales, d’urbanisme pour imaginer et bâtir cette extension. Mais cela va aussi dans le sens d’un musée vivant, qui accueille de nouvelles œuvres, et qui reste sans cesse en mouvement. Quoi qu’il en soit, nous devions faire cette exposition. La première consacrée à Pierre Soulages depuis sa disparition."