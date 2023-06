Aveyron : Colette Soulages fait la donation de sept Outrenoirs "majeurs" au musée Soulages de Rodez

Alors que sera inaugurée, ce vendredi 23 juin, en fin d'après-midi, l'exposition "Les derniers Soulages 2010-2022", la veuve du peintre ruthénois a officialisé la donation au musée de Rodez.

C'est une annonce que de nombreux passionnés attendaient. Ce vendredi 23 juin, alors qu'en fin d'après-midi le vernissage de l'exposition "Les derniers Soulages 2010-2022" doit avoir lieu, Colette Soulages a officialisé la donation de sept Outrenoirs "majeurs" qui feront leur entrée au musée de Rodez.

"Je veux soutenir le développement du musée"

"Je veux ainsi soutenir le développement du musée que Pierre et moi avons souhaité et dont le succès me rend heureuse", a résumé Colette Soulages.

Du 23 juin au 7 janvier, le musée Soulages propose un rendez-vous exceptionnel rassemblant une quarantaine d’œuvres réalisées par le peintre ruthénois alors qu’il avait déjà plus de 90 ans.

Première grande exposition depuis le décès du peintre en 2022

Il s'agit de la première grande exposition consacrée à Pierre Soulages depuis son décès le 25 octobre dernier. Une exposition qui se focalise sur les réalisations de l’artiste ruthénois entre 2010 et 2022. Soit entre sa 90e et sa 102e année. Comme une ode à la vivacité et la jeunesse d’esprit de cet homme qui n’a jamais cessé de peindre.

"On ne peut parler d’œuvre ultime avec Pierre Soulages. C’est pourquoi nous avons intitulé cette exposition les derniers Soulages. S’il était là, aujourd’hui, il serait encore en train de peindre", commente Benoît Decron, le directeur du musée."C’est aussi pour cette raison-là que l’exposition ne se veut pas du tout chronologique. Mais offre une vue d’ensemble sur toute une décennie "outrenoire", expliquait-il dans les colonnes de Centre Presse Aveyron le 22 juin.

Alors que se profile le dixième anniversaire du musée, les quatre partenaires de l'EPCC "vont désormais lancer les études nécessaires à son agrandissement".

Ce que comprend la donation

La donation comprend donc quatre polyptyques de grandes dimensions, trois verticaux et un horizontal. Il s'agit d'un ensemble cohérent d'œuvres de haute taille, barrées de lignes verticales, peintes ou raclées, lignes noires ou blanches. Ces toiles jouent l'ample partition des noirs, du brillant réfléchissant la lumière, réalisées le 14 mars 1999, 19 février 2005, 17 septembre 2006 et 17 novembre 2008.

Par ailleurs, trois toiles réalisées le 18 août 2018, 4 juillet 2021 et 15 mai 2022 viennent témoigner des créations les plus récentes du peintre, "reconnaissables à la puissance du noir et à l'épaisseur de la matière, à une sorte d'amplification des formes".

Ces trois œuvres figurent dans l'accrochage de la dernière exposition consacrée au peintre.