VIDEO. Aveyron : des œuvres de Pierre Soulages quittent le musée pour une exposition très attendue au Japon

Coïncidence de dates, à l’heure où s’ouvre l’expo Soulages – Shiryu à Kobé, une délégation de la CCi Occitanie, comprenant notamment six entrepreneurs aveyronnais sera également au Japon. Mais la dimension de leur périple sera uniquement économique. « Comme nous l’avons fait lorsque nous sommes allés à San Francisco, l’objectif est de découvrir une culture économique sous l’angle des nouvelles technologies », explique l’Aveyronnais Christophe Palous, conseiller international Tech et services à la CCI Occitanie.

Au programme, 15 rendez-vous en trois jours et demi. Intelligence artificielle, ordinateur quantique, constructeur automobile Nissan, le plus grand site de commerce en ligne du japon Rakuten, le Crédit agricole du Japon, un journaliste de chaîne NHK… La délégation reviendra sans nul doute du pays du soleil levant avec une belle vue d’ensemble ! « On parle beaucoup de la Chine et des États-Unis, peu du Japon, je trouve que cela peut être très intéressant », lance Christophe Palous.

Et, autre coïncidence dans les agendas, la présidente de la Région, Carole Delga, est également en déplacement au Japon. Dans un agenda copieusement garni, du 5 au 12 mars, qui la mène de Tokyo à Nagoya, elle a gardé une place pour rencontrer cette délégation d’entrepreneurs d’Occitanie le 12 mars. Parmi eux, figurent donc des Aveyronnais. A savoir, Sandrine Egea (Asprières, PLC Process), Eliott Castillon (Rodez, Papaneon), Philippe Cammisar (Villefranche-de-Rouergue, BTP), Daniel Oliveira et Candice Peyrac Rozières (Rodez, CPR consulting), Emmanuelle Priou (La Loubière, C3RB).