Salmiech. La "Ruralinette" pour un service public au plus près de la population

Porté par Familles rurales mais soutenu par la communauté de communes du Pays de Salars tous les jeudis impairs en matinée le camping-car la "Ruralinette" stationne devant la mairie. À l’intérieur, Adélaïde et Marie reçoivent les personnes qui le souhaitent afin de les aider sur différentes tâches administratives. Un service très apprécié au plus près du terrain et des populations rurales.

Vous pouvez en préambule prendre contact par téléphone afin de donner les raisons de votre demande, ce qui peut permettre d’arriver au rendez-vous avec les documents parfois nécessaires (tél. : 06 42 79 23 06).

Le prochain passage à Salmiech est fixé au 4 janvier.