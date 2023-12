Calmont. Noël fêté à l’école Marie-Emilie

Les enfants de l’école ont empli la nef ancienne de la basilique pour leur célébration de Noël. Les maîtresses, les élèves, quelques parents ont participé à cette manifestation par des lectures et de beaux chants interprétés avec enthousiasme.

Noël c’est aussi rendre visite aux résidents de l’Ehpad Ste-Marthe, de l’Esat et de la Maison des Tilleuls qui ont accueilli les enfants tout heureux de faire plaisir aux personnes vivant dans ces établissements. Malgré la bruine qui tombait et la froidure humide, les enfants enthousiastes ont affronté lés éléments pour donner du plaisir aux personnes âgées. Il ne faut pas oublier la venue du Père Noël venu distribuer les cadeaux et jouets tant attendus par ces petites têtes blondes.