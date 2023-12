Saint-Saturnin-de-Lenne. Après-midi de Noël pour les enfants

Par un après-midi, tout juste avant Noël, les enfants de Saint-Saturnin-de-Lenne ont eu bien des surprises. Tout d’abord, ils étaient attendus à 14 h, à la salle des fêtes pour des loisirs créatifs où ils ont pu s’exprimer librement en créant des décorations de Noël : clochettes, sapins, et autres. D’un atelier à l’autre, les heures passent vite et à 16 heures, le père Noël arrivait avec de beaux cadeaux pour leur plus grand plaisir.

Ensuite, les enfants ont fait le tour du village sur les remorques de tracteurs illuminés. Surpris et heureux, cette soirée sera pour eux un souvenir inoubliable.