Decazeville. Le hall de la Strada illuminé par l’expo de Focale 12

En cette période de fête, les membres de Focale 12 délivrent de beaux clichés au sein du cinéma decazevillois.

Une nouvelle exposition vient de débuter avec Focale 12, au cinéma la Strada. Intitulée "Instants F", elle présente les réalisations de plusieurs membres de l’association, affichant des thématiques différentes qui ravissent l’œil.

"Depuis ses modestes débuts il y a 51 ans, Focale 12 s’est engagée à favoriser le développement de la pratique de l’art photographique par l’échange mutuel et amical, de méthodes et de points de vue, et à diffuser la culture de la photographie sur notre territoire de Decazeville communauté. Fort de cet héritage, Focale 12 a conduit jusqu’à aujourd’hui de multiples actions pour transmettre et partager la passion de la photographie au plus grand nombre.

Je souhaite indiquer, que nous ne sommes pas simplement une association de photographes passionnés et éclairés, mais des gardiens de mémoires, des conteurs visuels, et des artisans de la culture. Pour cela, je félicite l’ensemble des membres de Focale 12. Pour autant, nos missions vont au-delà des murs de nos expositions", a relaté la présidente Myriam Albouy.

Le club de photographie tisse effectivement des liens avec plusieurs associations, institutions et collectivités du territoire autour d’animations variées : le centre social, l’office de tourisme et du thermalisme, les thermes de Cransac, le service culturel communautaire, la ville de Decazeville, le conseil départemental, le conseil régional, l‘association Olt’his, la mairie de Livinhac, Mines de jazz ou encore l’ASPIBD, qui sont tous remerciés chaleureusement.

Des paysages qui font voyager

Alain Alonso, le premier adjoint au maire de Decazeville, a remercié à son tour Focale 12 "pour le lien social que vous créez et entretenez autour de vous. Ces photos font du bien dans le monde de brutes que nous vivons". Le conseiller départemental Christian Tieulié a également salué Myriam Albouy qui a pris le relais de Jean-Jacques Féral et des "anciens" avec efficacité. "Vous prolongez les belles racines qui alimentent cette association depuis de nombreuses années. L’important public présent aujourd’hui prouve le bon travail que vous réalisez."

Le député Laurent Alexandre a conclu ainsi : "C’est toujours un plaisir de voir vos belles photos, avec des arrêts sur image de notre territoire qui maintiennent la mémoire, des paysages beaucoup plus lointains qui nous font rêver, des visages qui nous font philosopher… Continuez longtemps comme cela."

Une magnifique exposition à découvrir jusqu’au 20 janvier 2024.